«ميتا» تحقق أرباحاً وإيرادات فصلية تتجاوز التقديرات

أعلنت شركة ميتا (Meta) عن نتائج أعمالها للربع الثاني من العام الجاري، والتي تضمنت أرباحاً وإيرادات أعلى من التوقعات.

وبلغت الربحية للسهم 7.14 دولارات مقابل 5.92 دولارات مقدرة من LSEG. وبلغت الإيرادات 47.52 مليار دولار مقابل 44.80 مليار دولار مقدرة من LSEG، وبزيادة قدرها 22 % على أساس سنوي.

وبلغ صافي ربحها 18.34 مليار دولار، أي بزيادة 36%. ويعود ذلك خصوصاً إلى ارتفاع أسعار الإعلانات والقيمة المضافة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تحويل الإعلانات إلى مشتريات.

وارتفعت مبيعات الشركة في الربع الثاني بنسبة 22% على أساس سنوي، وهو معدل النمو نفسه المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة من الإعلانات في الربع الثاني 46.56 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 43.97 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ: إن تقنية الذكاء الاصطناعي التي طورتها Meta أتاحت «كفاءة ومكاسب أكبر في نظامنا الإعلاني». وتتوقع Meta أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 47.5 مليار دولار و50.5 مليار دولار، متجاوزة تقديرات وول ستريت البالغة 46.14 مليار دولار.

وسجلت Reality Labs، وحدة Meta المسؤولة عن تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، خسارة تشغيلية قدرها 4.53 مليارات دولار مقابل مبيعات بلغت 370 مليون دولار خلال الربع الثاني.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً لمجموعة تطبيقات Meta إلى 3.48 مليارات مستخدم في الربع الثاني، متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 3.45 مليارات مستخدم. وهذا يمثل ارتفاعاً من 3.43 مليارات مستخدم في الربع السابق.

وبلغ إجمالي تكاليف ونفقات Meta خلال الربع الثاني 27.08 مليار دولار، بزيادة 12% على أساس سنوي.