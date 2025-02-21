ألمانيا.. الأزمة الاقتصادية تؤثر بشكل متزايد على الشركات الصغيرة والمتوسطة

ذكرت شركة "داتيف" لخدمات تكنولوجيا المعلومات في مدينة نورمبرج الألمانية أن التباطؤ الاقتصادي يؤثر بشكل متزايد على الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة.

وقال روبرت ماير، وهو رئيس مجلس إدارة "داتيف" التي تقوم بتقييم ملايين البيانات الخاصة بضريبة المبيعات وكشوف الأجور والرواتب شهريا من أجل مؤشرها الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا: "الأزمة الاقتصادية تضرب قطاع التصنيع على وجه الخصوص... في قطاع التصنيع انخفضت المبيعات بشكل ملحوظ في بداية العام. وبعد احتساب متغيرات الأسعار، سجلت المبيعات في هذا القطاع أيضا انخفاضا منذ ثلاث سنوات".

وأشار ماير إلى أن الأزمة تؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه في حين أن التوظيف في الشركات المتوسطة مستقر بوجه عام، فقد بدأت عمليات تسريح الموظفين في الشركات التي يبلغ عدد موظفيها عشرة موظفين كحد أقصى، وقال: "الشركات الصغيرة، التي غالبا ما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطقة التي تأسست فيها والتي ربما تتواجد فيها منذ أجيال، تتمسك بموظفيها لأطول فترة ممكنة. وإذا قامت بشطب وظائف، فإن هذا يعني إشارة تحذيرية".

ويتضمن مؤشر "داتيف" للشركات المتوسطة إقرارات ضريبة القيمة المضافة المسبقة من حوالي مليون شركة بالإضافة إلى بيانات الأجور والرواتب من أكثر من ثمانية ملايين موظف. ويوفر المؤشر بذلك نظرة تفصيلية على الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وباعتبارها شركة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، تتخصص "داتيف" بشكل أساسي في تقديم خدمات استشارات الضرائب والتدقيق الاقتصادي.

وذكر ماير أن قطاع الأعمال متوسطة الحجم بأكمله يعاني من البيروقراطية وارتفاع التكاليف، مضيفا أن الأجور ارتفعت بشكل حاد في ضوء التصارع على العمال المهرة في السنوات الأخيرة.

وفي المقابل أشار ماير إلى أن الشركات الصغيرة قد تجد صعوبة أكبر في تحمل عبء البيروقراطية، مضيفا أنها غالبا ما تكون أقل قدرة على مواجهة المنافسة، وقال: "كلما كان الحجم أصغر، كان الوضع أكثر صعوبة... لا يستطيع بائع التجزئة المحلي الذي عانى للتو من ضعف أعماله في عيد الميلاد (الكريسماس) مواكبة التجارة عبر الإنترنت، ولا يستطيع المخبز المحلي منافسة أسعار المتجر الكبير"، مضيفا أن النجار أو الخباز لا يستطيع أيضا الانتقال إلى مكان آخر، وقال: "إنهم مرتبطون بمنطقة ما وسوف يستسلمون ببساطة في مرحلة ما".

ومع ذلك، يظهر مؤشر "داتيف" بعض التطورات الإيجابية. فبينما استقر مؤشر قطاعي المطاعم والبناء إلى حد كبير عند مستوى منخفض، "شهدت المبيعات والتوظيف في القطاعات المرتبطة بالحكومة في الآونة الأخيرة نموا أعلى من المتوسط".

وفي ضوء الانتخابات العامة في ألمانيا، يرى ماير أن هناك حاجة إلى تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات، وقال: "ترغب العديد من الشركات في تسريع العمليات والمزيد من التحول الرقمي في الإدارة العامة".