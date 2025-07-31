مصافي التكرير الهندية تتراجع عن شراء النفط الروسي

قالت مصادر في قطاع‭‭‭‭ ‬‬‬‬الصناعة الهندية إن شركات التكرير الحكومية توقفت خلال الأسبوع الماضي عن شراء النفط الروسي مع تقلص خصومات الأسعار خلال الشهر الجاري وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شراء النفط من موسكو.

والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحر، وقالت أربعة مصادر مطلعة على خطط شراء شركات التكرير الحكومية في البلاد لرويترز إن مؤسسة النفط الهندية وشركة هندوستان بتروليوم وشركة بهارات بتروليوم ومصفاة مانجالور للبتروكيماويات المحدودة لم تطلب النفط الخام الروسي في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.

وقالت مصادر إن شركات التكرير الأربع تشتري بانتظام النفط الروسي على أساس التسليم وتحولت إلى الأسواق الفورية للحصول على إمدادات بديلة، ومعظمها من خام الشرق الأوسط مثل خام مربان في أبوظبي وقطاع النفط في غرب أفريقيا.

وشركتا التكرير الخاصتان ريلاينس إندستريز المحدودة ونايارا إنرجي هما أكبر من يشتري النفط الروسي في الهند، لكن شركات التكرير الحكومية تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من إجمالي طاقة التكرير في الهند البالغة 5.2 مليون برميل يوميا.

وفي 14 يوليو، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مئة في المئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن مصافي التكرير الهندية تتراجع عن شراء النفط الخام الروسي مع تقلص الخصومات إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022، عندما فرضت العقوبات الغربية على موسكو لأول مرة، وذلك بسبب انخفاض الصادرات الروسية واستقرار الطلب. وتخشى مصافي التكرير من أن تعقد القيود الأوروبية الأحدث التجارة الخارجية، ومنها إجراءات جمع الأموال، حتى بالنسبة للمشترين الملتزمين بسقف الأسعار.

وجددت الهند معارضتها "للعقوبات أحادية الجانب". وأعلن ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع المستوردة من الهند اعتبارا من أول أغسطس لكنه أضاف أن المفاوضات جارية.

د

كما حذر من عقوبات محتملة على شراء الأسلحة والنفط الروسيين.

وقلص ترامب يوم الاثنين المهلة قبل فرض عقوبات ثانوية على مشتري الصادرات الروسية إلى 10-12 يوما من فترة 50 يوما السابقة، إذا لم تبرم موسكو اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وروسيا هي المورد الرئيسي للهند، إذ تزودها بحوالي 35 بالمئة من إجمالي إمداداتها. واشترت شركات التكرير الخاصة ما يقرب من 60 بالمئة من متوسط واردات الهند من النفط الروسي، والبالغ 1.8 مليون برميل يوميا، في النصف الأول من عام 2025، بينما اشترت شركات التكرير الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من إجمالي طاقة التكرير الهندية البالغة 5.2 مليون برميل يوميا، الكمية المتبقية.

وقال متعاملون إن شركة ريلاينس اشترت خام مربان من أبوظبي للتحميل في أكتوبر تشرين الأول هذا الشهر، في خطوة غير معتادة من شركة التكرير.