ترامب: توصّلنا لاتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوماً 15%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التوصّل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية يتضمّن رسوما جمركية بنسبة 15% على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الكورية الجنوبية.

وكتب ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "لقد توصّلنا إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على كوريا الجنوبية"، مشيرا إلى أنّ سيول تعهدت أيضا بموجب الاتفاق استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ويجنّب هذا الاتفاق كوريا الجنوبية رسوما جمركية بنسبة 25% كان ترامب قد هدد بفرضها على الشريكة التجارية لبلاده.

كما أعلن الرئيس الأميركي أنّ نظيره الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ سيزور واشنطن "خلال الأسبوعين المقبلين" لإجراء محادثات ثنائية.

وستكون هذه أول زيارة للي إلى الولايات المتحدة منذ تولّيه منصبه في يونيو.

ورحّب ترامب بموافقة كوريا الجنوبية على استثمار "مبلغ كبير من المال" في الولايات المتحدة، بما في ذلك شراء ما قيمته "100 مليار دولار" من الغاز الطبيعي المسال "أو مصادر طاقة أخرى".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض جعل ترامب من الرسوم الجمركية الأداة الرئيسية لسياسته الاقتصادية وأداة تفاوضية رئيسية.