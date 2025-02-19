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دول الاتحاد الأوروبي تسجل فائضا تجاريا مع دول العالم قدره 150.1 مليار يورو في 2024

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وام

سجلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 فائضا تجاريا مع دول العالم قدره 150.1 مليار يورو في عام 2024 مقارنة بـ فائض قدره 34.4 مليار يورو في عام 2023 وعجز استثنائي قدره 436 مليار يورو في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن صادرات البضائع من دول الاتحاد الأوروبي إلى بقية دول العالم بلغت 2,584.1 مليار يورو في عام 2024 (بزيادة 1.1٪ مقارنة بعام 2023) بينما بلغت الواردات 2,434 مليار يورو بانخفاض 3.5٪ مقارنة بعام 2023 في حين بلغت تجارة السلع بين دول الاتحاد الأوروبي 4,023.9 مليار يورو في عام 2024 ، بانخفاض قدره 2.2٪ مقارنة بعام 2023.

ووفقا للبيانات التفصيلية المتاحة لعام 2023 كانت الولايات المتحدة دولة المقصد الرائدة لصادرات السلع المصنعة في الاتحاد الأوروبي بقيمة بلغت 503.8 مليار دولار بنسبة 19.7٪ متقدمة على المملكة المتحدة (13.1٪) والصين (8.7٪) وسويسرا (7.4٪).