26 % تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» النصفية

أعلن «إتش.إس.بي.سي»، أمس، تراجع أرباحه 26% في النصف الأول قبل خصم الضرائب، والتي جاءت دون تقديرات المحللين.

وحقق أكبر بنك في أوروبا أرباحاً قبل خصم الضرائب بلغت 15.8 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام، مقابل 21.6 مليار دولار في العام السابق.

وجاءت هذه النتيجة مقارنة بمتوسط تقديرات وسطاء ماليين التي جمعها البنك، والبالغ 16.5 مليار دولار.

أما في الربع الثاني، فبلغ صافي أرباح البنك قبل الضرائب 6.3 مليارات دولار وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 29% على أساس سنوي، كما أنه مستوى أقل من المتوقع عند 6.99 مليارات دولار.

أما الإيرادات، فبلغت 16.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل عن نحو طفيف من المتوقع عند 16.67 مليار دولار.

وكشف HSBC عن زيادة بنحو 10% في المصاريف التشغيلية في الربع الثاني على أساس سنوي، وجاء ذلك بسبب عملية إعادة الهيكلة، والتكاليف ذات الصلة والزيادة في الإنفاق والاستثمار في التكنولوجيا.