نيويورك تتصدر أغلى المدن في تكاليف المعيشة

تصدرت مدينة نيويورك تليها سان فرانسيسكو الأمريكيتان قائمة أغلى المدن في العالم من حيث تكاليف المعيشة، وذلك وفقاً لمؤشر تكلفة المعيشة لعام 2025 - بما في ذلك الإيجار- بواسطة قاعدة بيانات «نومبيو».

وضمت قائمة أكثر 10 مدن في العالم من حيث تكاليف المعيشة 6 مدن أمريكية، بما في ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وواشنطن العاصمة، نظراً لارتفاع تكاليف الإيجار، حيث تصل تكلفة المعيشة في نيويورك للفرد ما مجموعه 5613 دولاراً.

وفي آسيا، تصدرت سنغافورة القائمة باعتبارها المدينة ذات أعلى تكلفة معيشية، حيث يمكن للشخص الواحد أن يدفع حوالي 4 آلاف دولار لنفقات المعيشة والإيجار، وهو ما يضاهي السعر الذي قد يتكلفه العيش في لندن لمدة شهر.

وضمت القائمة مدينتي زيوريخ وجنيف السويسريتين، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة في مدينتي لوزان وبازل، إذ تعتبر سويسرا من أغلى الدول في العالم من حيث تكاليف المعيشة.

وبحسب أغلى المدن في العالم من حيث تكاليف المعيشة 2025 تصدرت نيويورك تليها سان فرانسيسكو ثم بوسطن القائمة وجاءت لندن في المرتبة الرابعة عالمياً تليها زيورخ.

واحتلت سنغافورة المركز السادس تليها واشنطن العاصمة ثم جنيف تليها الأمريكيتان هونولولو وشيكاغو.