الاقتصاد الأمريكي يسجل انتعاشاً بنسبة 3% في الربع الثاني من العام



سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بوتيرة سنوية مفاجئة بلغت 3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، محققا انتعاشا، ولو مؤقتا، بعد تراجع شهده في الربع الأول من هذا العام نتيجة الاضطرابات الناجمة عن حروب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - وهو مقياس لإجمالي السلع والخدمات التي تنتجها البلاد - تعافى بعد أن كان قد انكمش بنسبة 0.5% خلال الفترة من يناير إلى مارس.

وقد نتج التراجع في الربع الأول من العام بشكل رئيسي عن الارتفاع الكبير في الواردات - التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي - وذلك في ظل مسارعة الشركات لاستيراد السلع الأجنبية قبل بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية.

وكان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشا، لكن حجمه تجاوز التوقعات، إذ توقع الاقتصاديون نموا بنسبة 2% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وخلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ساهم التراجع في الواردات - وهو الأكبر منذ تفشي جائحة كوفيد-19 - في إضافة أكثر من 5 نقاط مئوية إلى معدل النمو.

وسجل إنفاق المستهلكين نموا ضعيفا بلغ 1.4%، وإن كان يُعد تحسنا مقارنة بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام.

وتراجع الاستثمار الخاص بمعدل سنوي بلغ 15.6%، وهو أكبر انخفاض يُسجل منذ أن ضربت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد.