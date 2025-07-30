تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.1% في الربع الثاني

تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي وفصلي، بحسب البيانات الصادرة الأربعاء، عن يوروستات.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.1% في الربع الثاني، على أساس فصلي، مقارنة بنمو بنسبة 0.6% في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1.4% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقابل النمو بنسبة 1.5% في الربع الأول.

وفي سياق منفصل، كشفت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني بنحو 0.1% على أساس فصلي في الربع الثاني من 2025.

ووفقاً للبيانات فإن أرقام الناتج المحلي هي معدلة وفقاً للأسعار، والتغيرات الموسمية، وتتوافق مع التوقعات، وتأتي مقابل النمو بنحو 0.3% في الربع الأول.

وأشار مكتب الإحصاءات الفيدرالية إلى أن الاستثمارات في المعدات والآلات بالإضافة إلى البناء كانت أقل في الربع الثاني مقارنة بأول 3 أشهر من 2025.

على الجانب الآخر، زادت كل من نفقات الاستهلاك الحكومي والخاص.

وكانت التعرفات الجمركية وتأثيرها من بين أبرز المخاوف التي تهدد الاقتصادات الأوروبية. وكانت التعرفات المتبادلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت حيز التنفيذ في أبريل أي تزامناً مع انطلاق الربع الثاني.

لكن الاتحاد الأوروبي توصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاق تجاري إطاري مع أمريكا، والذي يشمل تعرفات بنسبة 15% تفرض على التكتل الموحد، مع استثناء بعض السلع، وخفض التعرفات على السيارات.