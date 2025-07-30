5.93 مليارات دولار أرباح فيزا الفصلية بنمو 8%

ارتفعت أرباح «فيزا» خلال الربع الثالث من عامها المالي 2025، بدعم من نمو عمليات الإنفاق عبر بطاقات الائتمان رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية.

قالت الشركة في تقريرها المالي، الثلاثاء، إن إيرادات الربع المنتهي في يونيو ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 10.17 مليارات دولار، بدعم من نمو حجم معاملات المدفوعات 8%.

ارتفعت الأرباح بنسبة 8% إلى 5.27 مليارات دولار، وبلغت ربحية السهم 2.69 دولار مقارنة مع 2.40 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. بنمو 12%.

وبلغ التدخل التشغيلي 6.17 مليارات دولار مقارنة مع 5.93 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 4%.

وأوضح التقرير أن المدفوعات العابرة للحدود ارتفعت 12% في الربع الثالث، بعد زيادتها 14% في الفترة المناظرة من عام 2024، ويرجع هذا التباطؤ إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها السياسات التجارية الأمريكية.