ارتفاع أسعار التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند

كشف تقرير لشركة «مارش» حول أبرز توجهات خدمات التأمين في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من 2024 عن أن أسعار التأمين في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1 % في الربع الأخير من عام 2024، مدفوعةً بسوق إعادة التأمين بالدرجة الأولى، خاصة على صعيد المؤسسات الكبيرة.

وقال عمر جميعي، رئيس التوظيف العالمي في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مارش: «شهدت أسعار خدمات التأمين في دولة الإمارات بعض التقلبات مع ارتفاع أسعار التأمين على الممتلكات بنسبة تتراوح بين 10 % و15.

وتعكس التحولات التحديات والفرص الفريدة التي تزخر بها المنطقة في مجال التأمين، والتي تدفع شركات التأمين إلى التكيف مع المخاطر والمنافسة المتزايدة في ضوء دخول شركات جديدة إلى السوق باستمرار».

وبالنسبة للتأمين على الممتلكات فقد ارتفعت أسعار تجديد التأمين في مجموعة من المناطق، متأثرةً بارتفاع تكاليف إعادة التأمين ورأس المال في محافظ الممتلكات المعرضة للكوارث، وارتفاع الطلب على القدرة على التأمين.

وحافظت أسعار التأمين على الحوادث على استقرارها في الهند ودولة الإمارات وجنوب أفريقيا، في حين سجلت ارتفاعاً في السعودية بنسبة 5 %. وتباينت أسعار خدمات تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

حيث سجلت انخفاضاتٍ تراوحت بين 15 % إلى 20 % في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وانخفضت أسعار تأمين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 10 % و15 %، مع ارتفاع القدرة على التأمين في لندن ودبي. وتراجعت أسعار التأمين السيبراني في الشرق الأوسط بأكثر من 37 %.