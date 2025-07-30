ترامب: الموعد النهائي للرسوم الجمركية مطلع أغسطس لن يمدد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الموعد النهائي الذي حدده لفرض رسوم جمركية مضادة على باقي الشركاء التجاريين لبلده، لن يتم تمديده يوم الجمعة المقبل.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي «مهلة الأول من أغسطس، هي مهلة الأول من أغسطس.. إنها ثابتة ولن تُمدد.. إنه يوم عظيم لأمريكا».

ولوح ترامب بأن الهند قد تواجه رسوماً جمركية تتراوح بين 20 % و25 %، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي لم يحسم بعد، مع استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل حلول مهلة 1 أغسطس.

وكان ترامب قد أطلق سلسلة رسوم متبادلة في أبريل، ثم جمدها جزئياً عند مستوى 10 %، لإتاحة المجال للمفاوضات، إلا أن الموعد النهائي لبدء تنفيذها مجدداً يقترب، بينما لم ينجح الرئيس الأمريكي إلا في تأمين عدد محدود من الاتفاقات.

من جهة أخرى، سجّل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 3 % في الربع الثاني على أساس فصلي، أي بأكثر من التوقعات بأن ينمو 2.6 %.

هذا، وأضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف أعلى بكثير من المتوقع خلال يوليو، ما يقلص من المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل والاقتصاد.

وحسب تقرير «إيه دي بي» الشهري، الذي صدر الأربعاء، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، ويُقارن ذلك مع قراءة يونيو المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

وذلك مع إضافة القطاعات الرائدة للوظائف، منها الترفيه والضيافة التي أضافت 46 ألف وظيفة، والأنشطة المالية 28 ألفاً، فيما فقد قطاع التعليم والخدمات الصحية 38 ألف وظيفة. وارتفعت الأجور بنسبة 4.4 % على أساس سنوي خلال يوليو، بحسب البيانات.