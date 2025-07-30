إيطاليا تحقق مع ميتا بسبب أداة الذكاء الاصطناعي في «واتساب»

أعلنت إيطاليا الأربعاء أنها فتحت تحقيقاً مع شركة «ميتا» العملاقة لمنصات التواصل الاجتماعي، لاحتمال انتهاكها قوانين المنافسة الأوروبية، عقب إدخالها أداة ذكاء اصطناعي على تطبيق «واتساب».

قبل أشهر عدة، أطلقت «ميتا»، المالكة لفيسبوك وانستغرام، «ميتا إيه آي» التي تشكل أداة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تطبيق واتساب.

وقالت هيئة المنافسة الإيطالية««في مارس 2025، قررت»ميتا" التي تحتل موقعاً مهيمناً في سوق تطبيقات الاتصالات الاستهلاكية، تثبيت خدمتها للذكاء الاصطناعي مسبقاً على تطبيق واتساب».

وتابعت: «من خلال هذا التصرف، قد تكون ميتا تسعى إلى فرض استخدام روبوت الدردشة الخاص بها وخدمات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي على المستخدمين».

وبحسب هيئة المنافسة الإيطالية، من خلال دمج ميتا للذكاء الاصطناعي وواتساب، يمكنها «توجيه قاعدة زبائنها نحو الأسواق الناشئة، ليس من خلال المنافسة القائمة على الجدارة، بل عن طريق فرض توفر خدمتين منفصلتين على المستخدمين، مما قد يضر بمنافسيها».

وأعلنت السلطات الإيطالية أنها تجري تحقيقاً مع الشركة «بالتعاون الوثيق مع الأجهزة المختصة في المفوضية الأوروبية» لاحتمال انتهاكها للقانون الأوروبي.

وأشارت إلى خطر من أن يصبح المستخدمون «أسرى» أو «معتمدين وظيفياً على ميتا ايه آي»، إذ «باستخدام المعلومات المجمعة مع الوقت، يبدو أن الإجابات التي تولدها الخدمة تصبح أكثر فائدة وأهمية».