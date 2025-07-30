سبوتيفاي تكشف عن نتائج أعمال مخيبة للآمال

أعلنت شركة سبوتيفاي عن نتائج أعمال دون التوقعات للربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات 4.19 مليارات يورو، مقابل 4.26 مليارات يورو مقدرة من LSEG، فيما بلغت خسارة السهم 0.42 يورو، مقابل ربح مقدر من LSEG قدره 1.90 يورو للسهم.

وارتفعت إيرادات المنصة السويدية بنسبة 10% خلال الربع الثاني مقارنة بحوالي 3.81 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 86 مليون يورو، أي ما يعادل خسارة قدرها 0.42 يورو للسهم، مقابل صافي دخل قدره 225 مليون يورو، أي ما يعادل 1.10 يورو للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت Spotify أن ارتفاع تكاليف الموظفين والتسويق والخدمات المهنية، وما قيمته 115 مليون يورو مما أسمته «الرسوم الاجتماعية»، ساهم في تحقيق هذه النتائج.

وجاءت أيضاً توجيهات الشركة للربع الثالث أقل من توقعات وول ستريت. وتتوقع الشركة أن تصل إيراداتها إلى 4.2 مليارات يورو، وهو ما جاء أقل من تقديرات StreetAccount البالغة 4.47 مليارات يورو. وأفادت Spotify أن التوقعات تأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية بمقدار 490 نقطة أساس.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً على المنصة بنسبة 11% خلال الربع الثاني على أساس سنوي ليصل إلى 696 مليون مستخدم، كما زاد عدد الاشتراكات المدفوعة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 276 مليون اشتراك. ويمثل مشتركو الإعلانات أكثر من 60% من مستخدمي Spotify الشهريين.

وفي الربع الحالي، تتوقع Spotify الوصول إلى 710 ملايين مستخدم نشط شهرياً، مع زيادة صافية على أساس ربع سنوي 14 مليون مستخدم. وتتوقع الشركة انضمام خمسة ملايين مشترك جديد صافٍ في الخدمة المميزة خلال الربع الثالث ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 281 مليون مشترك.

وانخفضت إيرادات Spotify المدعومة بالإعلانات بنحو 1% لتصل إلى 453 مليون يورو خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 456 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. و

قالت الشركة إنها ترى بوادر واعدة في مجموعتها الإعلانية والطلب عليها نظراً لقاعدة مستخدميها القوية، وستركز على تبني الأدوات الجديدة في النصف الثاني. وتشمل بعض مجالات الفرص المتاحة الإعلانات التجارية والآلية.