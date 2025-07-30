المبيعات تضغط على «ستاربكس» والأرباح تهوي

أعلنت ستاربكس، عن نتائج أعمالها الفصلية للربع المنتهي في 29 يونيو، والتي جاءت أقل من المتوقع فيما يتعلق بالأرباح، وأعلى فيما يتعلق بالإيرادات، وكشفت الشركة عن انخفاض مبيعاتها من المتاجر المماثلة للربع السادس على التوالي، في ظل تطبيق الشركة لاستراتيجية تحول.

بلغت إيرادات الشركة 9.5 مليارات دولار بزيادة 3.8% وبلغت ربحية السهم 50 سنتاً بانخفاض 46%، ووصل ربح الشركة 0.55 مليار دولار بانخفاض 47%.

شهدت مبيعات شركة «ستاربكس» على الصعيد العالمي تراجعاً خلال الربع الثالث من عامها المالي 2025، فيما نجحت في زيادة إيراداتها بفضل افتتاح فروع جديدة ضمن شبكتها في السوق الأمريكية.

وأعلنت الشركة أن مبيعات المتاجر نفسها - وهي المتاجر التي ظلت مفتوحة لمدة عام أو أكثر - انخفضت بنسبة 2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.3% فقط، ما يسجل الانخفاض للربع السادس على التوالي.

وفي أكبر سوقين رئيسيين للشركة، سجلت مبيعات المتاجر في الولايات المتحدة تراجعاً نسبته 2%، وهو أقل من التوقعات التي قدرت انخفاضاً بنسبة 2.5%.

في المقابل، شهدت مبيعات المتاجر في الصين نمواً إيجابياً بنسبة 2%، ما يعكس تحسناً في أداء الشركة في السوق الآسيوية.

وافتتحت «ستاربكس» 308 فروع على أساس صافٍ خلال الربع المالي الثالث، ليصل الإجمالي لأكثر من 41 ألف فرع، 53% تابعة للشركة، و47% بنظام امتياز العلامة التجارية.