تراجع الأسهم الأوروبية مع تقييم نتائج أعمال الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع تقييم الأسواق نتائج أعمال الشركات الفصلية، عقب التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانخفض «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.15% عند 549 نقطة، وحد من خسائر المؤشر الأوروبي ارتفاع أسهم الطاقة والتكنولوجيا.

وفي حين ارتفع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.15 عند 7869 نقطة، هبط «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.3% عند 9107 نقاط، وتراجع «داكس» الألماني نحو 0.15% ليتداول عند 24175 نقطة.

وتراجع سهم «سانتاندير» في بورصة مدريد بنسبة 2.7%، رغم تحقيق البنك الإسباني صافي ربح قياسي في الربع الثاني، بلغ 3.4 مليارات يورو (3.9 مليارات دولار)، وإعلانه برنامجاً لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.7 مليار يورو، بحسب «سي إن بي سي».

وهبط سهم «أديداس» بنسبة 8.75%، بعدما حذرت صانعة الملابس الرياضية من أن التكاليف الإضافية المرتبطة بالرسوم الجمركية قد تصل إلى 200 مليون يورو (231 مليون دولار) في النصف الثاني من هذا العام.