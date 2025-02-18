ماسك يطلق برنامج «غروك 3» المحدث.. ويؤكد أنه الأذكى حول العالم

استعرضت «إكس إيه آي» (xAI)، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي أسسها إيلون ماسك، نموذج «غروك 3» المحدث، لتقدم إصداراً من تكنولوجيا روبوتات المحادثة وصفها الملياردير بأنها «أذكى أداة ذكاء اصطناعي على وجه الأرض».

وقدم الملياردير إيلون ماسك عرضاً تعريفياً بالنسخة الأحدث من برنامج الذكاء الاصطناعي «غروك 3» الذي صممته شركته المتخصصة في هذا المجال «إكس إيه آي» xAI، ويأمل أن يتيح له التنافس مع «تشات جي بي تي» الأمريكي و«ديب سيك» الصيني.

وقال الملياردير الأمريكي خلال عرضه الإصدار الأحدث من «غروك 3» إن «غروك هو فهم الكون».

وأضاف «نحن مدفوعون بالبحث عن طبيعة الكون. وهذا ما يدفعنا أيضاً إلى أن نكوّن ذكاءً اصطناعياً يبحث عن الحقيقة قدر الإمكان، حتى لو كانت هذه الحقيقة تتعارض أحياناً مع ما هو مناسب سياسياً».

وسيتاح «غروك 3» في البداية مجاناً لمشتركي «إكس بريميوم+»، قبل إتاحته لفئات أخرى من الجمهور.

وفي إعلان ماسك الأحد عن إطلاق «غروك 3»، وصفه بأنه «أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض».

وقال الأسبوع الفائت في كلمة بالفيديو ضمن «القمة العالمية للحكومات في دبي»: «نعتقد أنه سيكون أفضل من كل الأدوات الأخرى».

وأضاف: «قد تكون المرة الأخيرة التي تكون فيها أداة ذكاء اصطناعي أفضل من (غروك)».

ونفذت شركة «إكس ايه آي» في ديسمبر الفائت حملة اكتتاب جديدة لجمع ستة مليارات دولار بهدف «تسريع تطويرها».

وأشارت الشركة التي تعمل على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسعى إلى منافسة شركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت برنامج «تشات جي بي تي» في 2022، إلى أن هذا التمويل سيستخدم خصوصاً لتعزيز «البنى التحتية المتطورة».

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي» الجمعة أن المجلس رفض بالإجماع عرضاً قدمه إيلون ماسك لشراء الشركة لقاء 97.4 مليار دولار.

وكان ماسك والرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان من أعضاء الفريق المكون من 11 شخصاً الذي أسس شركة «أوبن إيه آي» في 2015، عندما قدم الأول تمويلاً أولياً بقيمة 45 مليون دولار.

وأحدث إطلاق «ديب سيك» في يناير الفائت ارتباكاً في القطاع، إذ إن برنامج المحادثة «ديب سيك» الذي أنشأته شركة صينية ناشئة يستطيع مضاهاة منافسيه الأمريكيين لكن بتكلفة أقل بكثير، إذ يعمل على رقائق تستهلك كميات أقل من الطاقة.

وأُطلقت شركة «إكس ايه آي» في يوليو 2023، وجمعت في مايو 2024 اكتتابات أولى بلغ مجموعها ستة مليارات دولار. وتقدر قيمتها راهناً بنحو 50 مليار دولار، وفقاً لمحطة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وأنفقت «مايكروسوفت» (المستثمر الرئيسي في «أوبن إيه آي») و«غوغل» و«أمازون» و«ميتا» وغيرها مليارات الدولارات وأطلقت أدوات تنتج بسهولة نصوصاً وصوراً ومقاطع فيديو مذهلة، ويمكنها كذلك إجراء محادثات صوتية.