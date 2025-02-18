ارتفاع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال يناير

حققت مركبات الطاقة الجديدة في الصين أداء قويا، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.02 مليون وحدة في يناير الماضي، وفق بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أمس "الاثنين" .

وذكرت صحيفة "الشعب اليومية أونلاين " الصينية، أن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة نمت بسرعة بنسبة 29.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 944 ألف وحدة في يناير الماضي، ما يمثل 38.9 في المائة من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة خلال الشهر الماضي، وفقا للجمعية.

وشهدت صناعة المركبات في الصين بداية مطردة للعام الجاري، حيث سجل كلا من إنتاج ومبيعات سيارات الركاب زيادات على أساس سنوي في يناير الماضي.

وبلغ إجمالي إنتاج سيارات الركاب 2.15 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، بزيادة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بينما نمت مبيعاتها بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي لتتجاوز 2.13 مليون وحدة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بإجمالي 470 ألف وحدة في يناير الماضي.