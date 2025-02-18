«جولدمان ساكس» يرفع توقعاته للأسهم الصينية بفضل «ديب سيك»

رفع محللو «جولدمان ساكس» توقعاتهم للأسهم الصينية على المدى القصير، بفضل التفاؤل بمستقبل تطور القطاع التكنولوجي المحلي بعد ظهور شركة «ديب سيك» ونماذجها المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

وقال كينجر لاو، وفريقه من المحللين بالمقرض الأمريكي، في مذكرة صدرت الاثنين، إنهم يتوقعون ارتفاع مؤشر «إم إس سي آي تشاينا» لأكثر من 85 نقطة على مدار الـ 12 شهراً المقبلة، مقارنة بتقديرهم السابق عند 75 نقطة، بزيادة تناهز 16 % عن إغلاق يوم الجمعة الماضي.

ورفع محللو «جولدمان ساكس» توقعاتهم لمؤشر «سي إس آي 300» خلال نفس المدى الزمني إلى 4700 نقطة من المستهدف السابق عند 4600 نقطة وفق ما نقلت وكالة «بلومبرج»، ومقارنة بإغلاق الاثنين عند 3947 نقطة.

وورد في المذكرة أن تطبيق «ديب سيك» وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية غيرت النظرة لمستقبل التكنولوجيا الصينية، وأعادت إنعاش تفاؤل المستثمرين بشأن المنافع الاقتصادية لمثل هذه التقنية. وأضاف المحللون أن انتشار تبني الذكاء الاصطناعي في الصين قد يُعزز ربحية الأسهم المحلية إلى 2.5 % على مدار العقد المقبل.