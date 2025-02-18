الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود على واردات الغذاء

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم منع استيراد بعض المواد الغذائية المصنعة وفق معايير مختلفة، في محاولة لحماية مزارعيه، وهو ما يتماشى مع سياسة التجارة القائمة على أساس المعاملة بالمثل التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن 3 مسؤولين لم تسمهم: إن المفوضية الأوروبية ستوافق هذا الأسبوع على دراسة فرض قيود أكثر صرامة على الواردات.

وذكر التقرير أن الأهداف المبكرة قد تشمل محاصيل أمريكية مثل فول الصويا المزروع باستخدام المبيدات الحشرية التي لا يُسمح للمزارعين في الاتحاد الأوروبي باستخدامها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض عندما سئل عن تقرير «فاينانشال تايمز»: «مثلما يؤكد الرئيس ترامب باستمرار، فإنه يقاتل من أجل التجارة العادلة والمتبادلة وسيدافع عن المزارعين الأمريكيين. وسنواصل التطلع إلى فتح الأسواق في أنحاء العالم للمنتجات الأمريكية عالية الجودة».