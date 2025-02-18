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أعمال

الصين.. مصنع العالم للعام الـ 15

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البيان

دبي
غرافيك: محمد أبوعبيدة

حافظت الصين على صدارتها كأكبر قوة صناعية في العالم خلال 2024 للعام الخامس عشر على التوالي، ونجحت بكين في تنويع إنتاجها الصناعي بدعم بنية تحتية قوية وعمالة مؤهلة منخفضة التكلفة، وقدرات تقنية وتكنولوجيا متطورة عززت قدراتها الإنتاجية في المنتجات التقليدية والصناعات المتقدمة على حد سواء.