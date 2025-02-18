الصين.. مصنع العالم للعام الـ 15

حافظت الصين على صدارتها كأكبر قوة صناعية في العالم خلال 2024 للعام الخامس عشر على التوالي، ونجحت بكين في تنويع إنتاجها الصناعي بدعم بنية تحتية قوية وعمالة مؤهلة منخفضة التكلفة، وقدرات تقنية وتكنولوجيا متطورة عززت قدراتها الإنتاجية في المنتجات التقليدية والصناعات المتقدمة على حد سواء.



