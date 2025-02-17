الإيثريوم تخالف تراجعات أسعار العملات المشفرة

تراجعت غالبية العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين، مع تجنب المستثمرين للمخاطرة في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية بسبب سياسات الإدارة الأمريكية، والمخاوف الأوروبية تجاه مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

انخفضت البيتكوين بنسبة 0.78% إلى 96231.23 دولاراً خلال التداولات، في حين ارتفعت الإيثريوم 1.48% إلى 2716.85 دولاراً.

وتراجعت كل من الريبل 2.96% إلى 2.6761 دولار، ودوج كوين 1.49% إلى 26.33 سنتاً، وعملة «ترامب» الرمزية بنسبة 4.72% إلى 17.65 دولاراً.

ورغم صعود حجم التداول في سوق العملات المشفرة 22.30% إلى 70.78 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تراجعت القيمة السوقية لمجمل العملات 0.71% إلى 3.2 تريليونات دولار وفق بيانات «كوين ماركت كاب».

يشير ذلك إلى وجود ضغوط بيع في سوق العملات المشفرة وسط تجنب المستثمرين للمخاطرة في ظل خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على كافة الدول التي تستهدف صادرات بلاده بقيود سواء تجارية أو تنظيمية.

ودعا القادة الأوروبيون لعقد قمة طارئة في باريس اليوم بسبب جهود «ترامب» لتحييد القارة العجوز عن مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا المتوقع أن تبدأ في غضون أيام، وتهديد الأمر بتقويض الأمن القومي الأوروبي في المستقبل.

وعلى صعيد آخر، دعت قوى المعارضة في البرلمان الأرجنتيني لعقد جلسة محاكمة لعزل الرئيس «خافيير مايلي» بعد ترويجه لعملة مشفرة تدعى «ليبرا» الجمعة الماضية على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، لتنهار قيمتها عقب ذلك بفترة وجيزة.

إذ قفزت العملة لنحو 5 دولارات بعد تصريحات «مايلي» بسبب ما وصفته غرفة التكنولوجيا المالية الأرجنتينية بمخطط احتيالي ضخ خلاله مطورو العملة استثمارات مشروعة، ثم انهار السعر بعد ذلك لما دون دولار واحد بعد سحب تلك الاستثمارات.

وفقدت العملة هذه 5.86% من قيمتها على مدار الـ 24 ساعة الماضية لتسجل 38.16 سنتاً، وهبطت بنحو 55% منذ طرحها للتداول نهاية الأسبوع الماضي.