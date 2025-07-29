سهم «إنفيديا» لأعلى مستوى على الإطلاق.. و«باي بال» يهوي

ارتفع سهم «إنفيديا» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي من الصين عقب تخفيف القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا إلى بكين.

وصعد السهم بنسبة 1.35% إلى 179.09 دولاراً خلال التداولات، بعدما لامس مستوى قياسياً جديداً عند 179.38 دولاراً، وتصل القيمة السوقية للشركة إلى 4.367 تريليونات دولار.

وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر أن «إنفيديا» طلبت من «تي إس إم سي» التايوانية تصنيع 300 ألف وحدة من رقائق «إتش 20»، خلال الأسبوع الماضي، في ظل الطلب القوي على رقائقها في الصين.

وذلك بعدما سمحت واشنطن لمطورة أشباه الموصلات الأمريكية استئناف تصدير رقائق «إتش 20» إلى السوق الصينية، بعد فترة حظر امتدت منذ أبريل الماضي.

من جهة أخرى تراجع سهم «باي بال» بوتيرة حادة خلال التعاملات، بعد أن كشفت شركة المدفوعات عن نتائج مالية أظهرت تباطؤ نمو هامش أرباح المعاملات.

هبط السهم المدرج في «ناسداك» تحت رمز (PYPL) بنسبة 8.90% إلى 71.26 دولاراً، وذلك عقب نشر الشركة النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت نمو المبيعات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 8.29 مليارات دولار، ومقارنة بتوقعات زيادتها إلى 8.08 مليارات دولار فقط، لكن التقرير أشار إلى نمو حصيلة هامش ربح المعاملات بنسبة 7% إلى 3.84 مليارات دولار، تباطؤاً من 8% في الربع الأول.

وعلاوة على ذلك تباطأت وتيرة نمو معاملات الدفع عبر علامة «باي بال» إلى 5% من 6% في الأشهر الثلاثة من يناير إلى مارس.