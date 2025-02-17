اليابان تطلب إعفاءها من تعريفات ترامب الانتقامية

طلبت اليابان إعفاءها من التعريفات الجمركية الانتقامية التي يخطط دونالد ترامب لتبنيها هذا العام، في الوقت الذي تعكف فيه الدولة الآسيوية على تقليل أي تداعيات محتملة.

وسعى وزير الخارجية تاكيشي إيوايا إلى استبعاد البلاد من التعريفات الجمركية، عندما التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، وفقاً لنص الاجتماع المؤرخ بـ15 فبراير الذي أصدرته وزارة الخارجية اليابانية.

ونُقل عن إيوايا قوله: لقد نقلت أفكاري إلى روبيو بأن اليابان لا ينبغي أن تكون واحدة من الدول الخاضعة للتعريفات الجمركية الانتقامية.

كما أثار قضية الرسوم الجمركية على السيارات، وسعى إلى استثناء بلاده من الرسوم الجمركية البالغة 25% التي ستفرضها الولايات المتحدة على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب أمر وجهه ترامب بالنظر في فرض رسوم جمركية انتقامية على العديد من الشركاء التجاريين في أبريل، مما أثار احتمال شن حملة أوسع نطاقاً ضد النظام العالمي الذي يشكو من أنه منحاز ضد الولايات المتحدة.