الصين تنجز أول سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ في العالم لالتقاط الكربون

كشفت الصين عن اكتمال أعمال بناء سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة مبتكرة في بلدية شانغهاي بشرقي البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية نقلاً عن صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية.

وذكر الوكالة أن السفينة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، ومن المقرر تسليمها بحلول نهاية فبراير الجاري، وفقاً للصحيفة، حيث يبلغ طول السفينة 333 متراً، وعرضها 60 متراً، وتصل قدرتها الإنتاجية اليومية إلى 120 ألف برميل من النفط الخام.



كما تتمتع السفينة بقدرة فريدة على التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن كل من عمليات الملاحة وإنتاج النفط، فضلاً عن استخدام الطاقة الحرارية الناجمة من غازات عادم توليد الكهرباء، ما يحقق الهدفين المزدوجين المتمثلين في حماية البيئة، وتوفير الطاقة في نفس الوقت، بحسب تقرير الصحيفة.

وعادة ما تنتج عمليات النفط والغاز البحرية كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.