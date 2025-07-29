فيتول توزع 10.6 مليارات دولار على موظفيها في أكبر مكافأة بتاريخ تجارة السلع

وزعت شركة «فيتول» للطاقة والسلع 10.6 مليارات دولار على كبار موظفيها وشركائها عبر برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2024، فيما يعتقد أنه أكبر توزيع من نوعه في تاريخ القطاع، بحسب تقرير.

ويمثل هذا التوزيع مكافأة قياسية لما بين 450 و500 من كبار موظفي «فيتول» الذين يعدون شركاء في الشركة، نظراً لطبيعتها، إذ إنها شركة خاصة مملوكة من قبل موظفيها بنظام الشراكة الداخلية.

ويقدر أن متوسط العائد لكل شريك تجاوز 20 مليون دولار، مع حصول كبار التنفيذيين والمتداولين على مبالغ أعلى بكثير، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد موظفي «فيتول» يتجاوز 1800 موظف حول العالم.

ووفقاً للحسابات السنوية المدققة للشركة التي اطلعت عليها «بلومبرغ»، وزعت أكبر شركة لتجارة السلع في العالم، أكثر من 31 مليار دولار على شركائها خلال العقد الماضي.

ويعكس هذا الأمر الأرباح الضخمة التي حققتها الشركة في أعقاب اضطرابات أسواق الطاقة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إذ بلغ صافي أرباح «فيتول» في 2024 نحو 8.7 مليارات دولار، وهو أكثر من الأرباح المجمعة لأكبر أربعة منافسين لها: «جلينكور»، و«ترافيجورا»، و«ميركوريا»، و«جونفور».

ورغم أن أرباح 2024 تراجعت مقارنة بذروتها البالغة 15 مليار دولار في 2022، فإن عمليات إعادة شراء الأسهم ارتفعت، متجاوزة الأرباح السنوية، ما أدى إلى تراجع حقوق ملكية الشركة إلى 30.7 مليار دولار بنهاية 2024 من 32.5 مليار دولار في نهاية 2023.