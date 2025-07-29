العملات المشفرة ترحب بدخول «باي بال»

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء مع إعلان شركة باي بال الأمريكية عن إطلاق خدمة جديدة لدعم المدفوعات بالعملات المشفرة للتجار داخل الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان رسمي على موقعها إن الخدمة الجديدة ستسمح للتجار بتحويل العملات المشفرة إلى عملات مستقرة أو نقدية بشكل فوري، مع فرض رسوم ثابتة لا تتجاوز 0.99% فقط، ما يسهم في خفض تكاليف المعاملات الدولية بنسبة تصل إلى 90%.

وأضافت باي بال إن هذه الخطوة ستفتح أمام التجار الأمريكيين أبواب سوق عالمي تتجاوز قيمته 3 تريليونات دولار ويضم أكثر من 650 مليون مستخدم للعملات المشفرة حول العالم، مع إتاحة وصول مبكر للخدمة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وستدعم الخدمة أكثر من 100 عملة رقمية، أبرزها «بيتكوين» و«إيثريوم»و«تيثر» و«ريبل» و«بينانس كوين» و«سولانا».

كما ستتكامل مع المحافظ الرقمية الكبرى مثل Coinbase، Binance، Kraken، MetaMask، Phantom، Exodus، لتسهيل عمليات الدفع وتوسيع انتشار الخدمة.

هذا وزاد سعر البيتكوين بنسبة 0.61% إلى 118.803 ألف دولار، خلال التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس».

وصعدت كل من الريبل 0.52% عند 3.1631 دولاراً، والإيثريوم 1.62% إلى 3850.34 دولاراً، ودوج كوين 1.33% إلى 23.11 سنتاً.