الأسهم الأوروبية ترتفع مع تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات الفصلية، عقب اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وصعد «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.3% عند 550 نقطة، وحد من مكاسب المؤشر الأوروبي خسائر قطاعات السيارات والتعدين والمرافق.

وقفز «داكس» الألماني بنسبة 0.6% عند 24112 نقطة، فيما زاد «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.1% عند 9089 نقطة، وارتفع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.55% عند 7842 نقطة.

وانخفض سهم «باركليز» في بورصة لندن، بنسبة 0.8% عند 358.30 بنساً، رغم تحقيقه أرباحاً قبل الضرائب بلغت 2.5 مليار استرليني (3.34 مليارات دولار) خلال الربع الثاني، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 2.23 مليار استرليني، وإعلانه برنامجاً لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار استرليني.

بينما ارتفع سهم «أسترازينيكا» في بورصة لندن، بنسبة 0.6% عند 108.54 استرليني، عقب تحقيقها إيرادات فصلية قياسية قدرها 14.46 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، متجاوزة التوقعات البالغة 14.07 مليار دولار.

وسجلت «أسترازينيكا» أداءً قويًا في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 11% لتصل إلى 28.05 مليار دولار، مدعومة بنمو مزدوج الرقم في قطاعي الأورام والعلوم الحيوية.

كما ارتفع الربح التشغيلي الأساسي بنسبة 13%، بينما زادت ربحية السهم المعدلة بنسبة 17% لتصل إلى 4.66 دولار.

وأكدت أكبر شركة مدرجة في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، التزامها بخطط التوسع في السوق الأمريكية للوصول إلى إيرادات سنوية تبلغ 80 مليار دولار بحلول عام 2030.

وارتفع السهم المدرج في بورصة لندن بنسبة 0.8% عند 107.90 إسترليني.