الهند وأمريكا تخططان لرفع تبادلهما التجاري إلى 500 مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، أن الهند والولايات المتحدة تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية /إيه إن آي/ عن الوزير الهندي تأكيده أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعرضا خلال زيارة مودي إلى الولايات المتحدة، مبادرات رئيسية تهدف إلى تسريع الشراكات العسكرية والتقدم التكنولوجي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح ميسري، أن الزعيمين أعربا عن التزامهما بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري شامل ومتعدد القطاعات بحلول خريف عام 2025، بما يسهم في تعزيز التعاون في قطاعات السلع والخدمات، إلى جانب التزامهما بإقامة مشروعات استثمارية مستدامة في الصناعات عالية القيمة بكلا البلدين.

كما كشف ميسري عن خطط لوضع إطار عمل يمتد لعشرة أعوام للشراكة الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة للفترة ما بين 2025 و2035، إضافة إلى استمرار المفاوضات بشأن مشتريات الدفاع، والتي تشمل أنظمة برية وجوية واتفاقيات للإنتاج المشترك.