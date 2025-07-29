بنغلاديش تطلب 25 طائرة «بوينغ» لتفادي الرسوم

أعلنت بنغلاديش أنها قدمت طلبية لشراء 25 طائرة من شركة «بوينغ» الأمريكية، كما قررت زيادة وارداتها من السلع الأمريكية الأساسية، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية مع واشنطن وخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بنغلاديشي رفيع: إن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص العجز التجاري الذي يتجاوز 6 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة، وتفادي زيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية بنسبة 35%، وهي الزيادة التي هزت قطاع التصدير البنغلاديشي، خصوصاً صناعة الملابس التي تواجه خطر فقدان تنافسيتها في أحد أهم أسواقها الخارجية.

وصرح وزير التجارة البنغلاديشي محبوب الرحمن للصحافيين قائلاً: «نحن بحاجة ماسة إلى طائرات جديدة، وربما خلال العامين المقبلين»، وأضاف: إن الطلبية الجديدة توسعت من 14 إلى 25 طائرة ضمن خطة التحديث الجوي.