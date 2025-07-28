أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% وتتجاوز 70 دولاراً

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2%، الاثنين، بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وربما تمدد فترة تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما قلل المخاوف من أن فرض رسوم أعلى قد يحد من النشاط الاقتصادي ويؤثر على الطلب على الوقود.

كما ارتفعت الأسعار أيضاً، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مهلة قصيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مهدداً بفرض رسوم جمركية مرتفعة على مستوردي السلع الروسية.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 2.25% أو 1.55 دولار إلى 69.99 دولاراً للبرميل، بعدما لامست 70.35 دولاراً.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم سبتمبر – العقد الأكثر نشاطاً – بنسبة 2.35% أو 1.53 دولار إلى 66.73 دولاراً، بعدما تخطت 67 دولاراً عقب إعلان ترامب مباشرة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في اسكتلندا على هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «سأحدد مهلة جديدة مدتها حوالي 10 أو 12 يوماً».

وأوضح ترامب، سابقاً، أنه بنهاية المهلة – التي كان من المفترض أن تنتهي في أوائل سبتمبر – سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على مستوردي السلع الروسية، ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق مع كييف.

على جانب آخر، توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري، والذي يحدد التعريفة الجمركية عند 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ما يعني تجنب حرب تجارية بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.