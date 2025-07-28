صفقة إيلون ماسك المليارية تقفز بأسهم سامسونج 10 %

ارتفع سهم «سامسونج إلكترونيكس»، الاثنين، مدعوماً بإعلان صفقة ضخمة مع شركة «تسلا» تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار.

وصعد السهم المتداول في كوريا الجنوبية بنسبة 6.85% إلى 70400 وون كوري (50.79 دولاراً)، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر 2024.

ووقعت «سامسونج» عقداً بقيمة 16.5 مليار دولار لتوريد أشباه الموصلات لصانعة السيارات الكهربائية «تسلا»، مع بدء سريان العقد، اعتباراً من 26 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2033.

وأكد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، أن مصنع «سامسونج» الجديد في ولاية تكساس سيخصص لإنتاج رقائق «AI6» المتطورة، موضحاً أن «تسلا» ستشارك في تحسين كفاءة التصنيع، وأن الصفقة قد تتجاوز القيمة المعلنة.

وقال ماسك: «سألتزم شخصياً بتسريع وتيرة التقدم. إن موقع المصنع مثالي، ليس بعيداً عن منزلي».

وستمثل هذه الطلبية حوالي 7.6% من إجمالي إيرادات سامسونج العام الماضي، وستكون أكبر عقد لتصنيع الشرائح تفوز به الشركة على الإطلاق.

ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة دفعة كبيرة لقسم تصنيع الرقائق في سامسونج، والذي تخلّف عن الرائدة في الصناعة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وفقاً ليونهاب.