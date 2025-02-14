أوروبا: سياسة أمريكا التجارية تسير في الاتجاه الخاطئ وسنرد بحزم

تعهدت المفوضية الأوروبية "باتخاذ إجراءات حازمة وفورية" ضد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن سياسة الولايات المتحدة التجارية "المتبادلة" المقترحة تسير "في الاتجاه الخاطئ".

وقالت المفوضية: "سيتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات حازمة وفورية ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة ، بما في ذلك عندما يتم استخدام التعريفات الجمركية لتحدي السياسات المشروعة وغير التمييزية..سيحمي الاتحاد الأوروبي دائما الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من إجراءات التعريفة الجمركية غير المبررة".

وأضافت المفوضية ، التي تتفاوض على العلاقات التجارية نيابة عن الدول ال27 الاعضاء ، أن الاتحاد الأوروبي لديه بعض من أدنى التعريفات الجمركية في العالم ولا يرى أي مبرر لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراته.

وقالت "التعريفات الجمركية هي ضرائب..و من خلال فرض التعريفات الجمركية ، تفرض الولايات المتحدة ضرائب على مواطنيها ، وترفع تكاليف الأعمال ، وتخنق النمو وتغذي التضخم وتزيد من عدم اليقين الاقتصادي وتعطل كفاءة الأسواق العالمية وتكاملها."

يقدر الاتحاد الأوروبي أن حجم التجارة السنوية بين الجانبين يبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار ، وهو ما يمثل حوالي 30% من التجارة العالمية. في حين أن الاتحاد لديه فائض كبير في الصادرات من السلع ، إلا أنه يقول إن ذلك يقابله جزئيا فائض الولايات المتحدة في تجارة الخدمات.

يقول الاتحاد الأوروبي إن تجارة السلع بلغت 851 مليار يورو (878 مليار دولار) في عام 2023 ، مع فائض تجاري قدره 156 مليار يورو (161 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي. وبلغت قيمة التجارة في الخدمات 688 مليار يورو (710 مليارات دولار) وعجز تجاري قدره 104 مليارات يورو (107 مليارات دولار) للاتحاد الأوروبي.