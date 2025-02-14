«ستاربكس» تتعافى من المقاطعة وتعتزم فتح 500 متجر جديد بالمنطقة

تعتزم شركة «ستاربكس» التوسع في الشرق الأوسط بإضافة مئات المتاجر الجديدة، حيث تسعى سلسلة المقاهي العالمية إلى إنعاش نشاطها في المنطقة بعد التعرض لأوضاع صعبة ومقاطعة العملاء العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ستاربكس» بريان نيكول، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» الجمعة: «إن الشركة تخطط لافتتاح حوالي 500 متجر جديد، وإضافة 5 آلاف وظيفة على مدى السنوات الخمس المقبلة».

تملك الشركة حالياً أكثر من 1300 متجر في المنطقة. وتعرضت سلسلة المقاهي لرد فعل سلبي قاسٍ العام الماضي من العملاء الذين اتهموها بعدم اتخاذ خطوات كافية للضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة. وكشفت الشركة أن المقاطعة كان لها تأثير كبير على حركة العملاء والمبيعات في الشرق الأوسط، كما ألقت بظلها على النشاط في الولايات المتحدة.

وأشار نيكول، خلال أول زيارة إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، إلى أن حملات المقاطعة «لم يكن لها أي أساس دقيق أو صحيح. فنحن لم ندعم أي قوات عسكرية قط».

ويوجه الرئيس التنفيذي أنظاره حالياً إلى الأسواق العالمية، وأوضح نيكول أنه بخلاف الشرق الأوسط، ستضيف «ستاربكس» بضعة آلاف متاجر أخرى في الصين في المستقبل، برغم التحديات في ظل تذبذب التعافي الاقتصادي وتزايد المنافسة مع العلامات التجارية الأقل سعراً.

كما تقيّم «ستاربكس» الخيارات المطروحة لوحدتها الصينية، والتي قد تشمل بيع حصة فيها، بحسب ما كشفته «بلومبرغ». وزار نيكول الصين في يناير لأول مرة منذ توليه المنصب.

الأرباح

أعلنت شركة ستاربكس، مؤخراً عن مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الأول من السنة المالية مع بدء بعض جهودها التحولية في تحقيق نتائج.

وقالت شركة القهوة العملاقة في سياتل: «إن إيراداتها ظلت ثابتة عند 9.4 مليارات دولار للفترة الممتدة لـ 13 أسبوعاً، والتي انتهت في 29 ديسمبر. وتجاوز ذلك توقعات وول ستريت البالغة 9.3 مليارات دولار»، وفقاً للمحللين الذين استطلعت آراؤهم من قبل «فاكت ست».

باستثناء البنود، أعلنت ستاربكس عن أرباح السهم التي بلغت 69 سنتاً، متجاوزة التقديرات البالغة 67 سنتاً.