فنلندا.. 0.1% ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي

أظهرت بيانات فورية لمكتب الإحصاء الفنلندي اليوم الجمعة أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أبطأ في الربع الأخير من 2024.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، مع احتساب التغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، بنسبة 1ر0 % بشكل متسلسل في الربع السنوي المنتهي في ديسمبر، بعد تسجيل نمو بنسبة 3ر0 % في الربع السابق عليه.

وعلاوة على ذلك، واصل الاقتصاد الفنلندي النمو للربع الرابع على التوالي.

وخلال ديسمبر، ارتفع الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 9ر0 % سنويا مقابل 2ر1 % في نوفمبر.

وجاء النمو الإجمالي مدفوعا بصورة رئيسية بزيادة نسبتها 8ر17 % في الإنتاج الأولى، وارتفع الإنتاج الثانوي بنسبة 9ر1 %. ولم يشهد قطاع الخدمات تغييرا مقارنة بالعام السابق.

وعلى أساس شهري، ظل الناتج الاقتصادي الوطني مستقرا في ديسمبر، بعدما ارتفع بنسبة 2ر0 في الشهر السابق عليه.