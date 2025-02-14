روسيا تسجل زيادة غير مسبوقة في عدد السياح الأجانب

كشف مسؤول رفيع في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية عن زيادة عدد السياح الأجانب الذين زاروا روسيا خلال العام 2024 بنسبة 40% مقارنة بالعام الأسبق.

وقال إيغور ماكسيموف نائب مدير إدارة التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والمشاريع الخاصة بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية: "بفضل الترويج على مدار العام الماضي، حققنا زيادة بنسبة 40% في الرحلات السياحية الأجنبية إلى بلدنا. وانطلاقا من الحجوزات الفندقية فقد زار روسيا 5 ملايين شخص، وبناء على الرحلات الجوية فقد زارنا 9 - 10 ملايين. وشهدت كامتشاتكا على وجه الخصوص زيادة في عدد السياح بمقدار مرة ونصف" وفقا ًلروسيا اليوم.

أشار المسؤول إلى أنه تم تقديم العلامة التجارية السياحية الروسية في العام 2024 في الصين والهند والشرق الأوسط، لافتا إلى وجود 11 مسارا في 12 منطقة في روسيا مخصص للسياح الأجانب.

وتشهد روسيا زيادة في تدفق السياح الأجانب وخاصة من الدول الخليجية، بما في ذلك الإمارات والسعودية، إلى روسيا. وفي العام 2023 أطلقت روسيا الفيزا الإلكترونية لمواطني 55 دولة بينها دول عربية في خطوة تهدف لجذب المزيد من السياح الأجانب.