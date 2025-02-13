التضخم في ‫أمريكا‬ يسجل 3% في يناير متجاوزاً التوقعات

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال يناير بما يفوق التوقعات، ولكن نظيره الأساسي شهد استقرارًا، ما قد يدفع البنك الفيدرالي للتمسك بأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 3% خلال يناير، مقارنة مع توقعات استقراه عند 2.9%.

لكن نظيره الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- استقر عند 3.3% في يناير ومقارنة مع توقعات تباطؤه إلى 3.2%.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% في يناير بعد زيادته 0.4% و0.3% خلال الشهرين السابقين على الترتيب.

في حين ارتفع المؤشر الأساسي 0.4% في يناير بعد تباطئه إلى 0.2% في ديسمبر، حسبما ورد في البيانات.

كان الارتفاع الشهري في المؤشر العام بسبب زيادة أسعار كل من السكن وخدمات النقل، والمركبات المستعملة والجديدة، مقابل انخفاض أسعار الملابس، في حين استقرت أسعار خدمات الرعاية الصحية.

وزادت أسعار الغذاء في أمريكا 0.4% على أساس شهري في يناير بعد استقرارها عند 0.3% في الشهر السابق، في حين تباطأ مؤشر أسعار الطاقة 1.1% شهرياً مقارنة بارتفاعه 2.4% في ديسمبر.