الروبل يصعد أمام الدولار إلى مستوى هو الأول منذ 7 أشهر

صعدت العملة الروسية بقوة أمام نظيرتها الأمريكية اليوم “الخميس” بعدما جرى تداول الدولار دون مستوى 90 روبلا، للمرة الأولى منذ أغسطس 2024.

و في سوق العملات وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 4.79% إلى 89.50 روبل، فيما انخفض سعر صرف العملة الأوربية الموحدة(اليورو) إلى 94.96 روبل (الروبل= 100 كوبيك) في حين تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 44 كوبيكا إلى 12.21 روبل.

وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 5.10% إلى 3179.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.99% إلى 1064 نقطة.