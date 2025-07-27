ترامب: الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لن تقل عن 15%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لن تقل عن 15%، وذلك مع بدء محادثات حاسمة في اسكتلندا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ورداً على سؤال من الصحافيين حول هذا الاحتمال قبيل لقائه مع فون دير لاين، قال ترامب «كلا». وفيما أعرب عن أمله في حل «بعض القضايا»، أكد أن المنتجات الدوائية «لن تكون جزءاً» من الاتفاق.

من جهتها قدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50 بالمئة، مضيفة أن الإنصاف وإعادة التوازن بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيكونان الأساس لأي اتفاق يتم إبرامه.

وقبيل اجتماعها مع ترامب في اسكتلندا، وصفت فون دير لاين الرئيس الأمريكي بأنه "صانع صفقات ومفاوض قوي"، وقالت إنه إذا توصلا إلى اتفاق فسيكون أكبر اتفاق يبرمه كلاهما.