نمو اقتصاد بريطانيا 0.1% في الربع الأخير من 2024

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الخميس أن اقتصاد البلاد نما 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك في تحسن نادر للأوضاع الاقتصادية السلبية التي تواجه وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو في 2025 إلى النصف عند 0.75 بالمئة.

وحقق الاقتصاد البريطاني نموا ضعيفا في النصف الأول من العام الماضي بعد ركود في النصف الثاني من 2023، لكنه تباطأ في النصف الثاني من 2024 ولم يحقق نموا في الربع الثالث من العام نفسه.

وتأثر اقتصاد بريطانيا بضعف الطلب في أماكن أخرى من أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تباطؤ التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.