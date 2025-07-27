أصول صندوق إيثريوم تتجاوز 10 مليارات دولار للمرة الأولى

تشهد سوق العملات المشفرة قفزات في الفترة الأخيرة، وقد تجاوز صندوق إيثريوم المتداول في البورصة، ETHA، رسمياً 10 مليارات دولار من الأصول المدارة لأول مرة.

استغرق الأمر 251 يوم تداول فقط للوصول إلى هذا الحد، وهو ثالث أسرع رقم قياسي لأي صندوق متداول في البورصة على الإطلاق.

في الماضي لم يحقق هذا الرقم سوى صندوقي بتكوين متداولين في البورصة IBIT وFBTC.

يأتي هذا في الوقت الذي تضاعفت فيه الأصول المدارة في صندوق إيثريوم المتداول ETHA خلال عشرة أيام.

ونتيجة لذلك أصبح الصندوق الآن من بين أفضل 5 صناديق في التدفقات الداخلة خلال الشهر الماضي والأسبوع الماضي، لتستمر العملات المشفرة في طفرتها المستمرة منذ بداية العام.

وتتداول عملة الإيثريوم عند مستوى 3774 دولاراً، وقد ارتفعت بأكثر من 50% خلال آخر 30 يوماً، ويأتي هذا مدفوعاً بتدفقات قياسية لصناديق المؤشرات المتداولة، وزخماً فنياً إيجابياً، وتفاؤلاً تنظيمياً.

يبقى المحفز الرئيسي لصعود الإيثريوم هو التدفقات القياسية لصناديق المؤشرات المتداولة بالتوازي مع نمو المعروض المتداول من الإيثريوم.

من جهة أخرى، إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون Clarity الذي يحدد تصنيفات العملات المشفرة وقانون GENIUS الذي يعتبر إطار عمل العملات المستقرة، كلاهما قد قلل من الغموض التنظيمي للمشاريع القائمة على الإيثريوم.

يتوقف وصول عملة الإيثريوم إلى مستويات 3500 دولار و3600 دولار على استمرار الزخم الذي نشهده الآن في سوق العملات المشفرة.