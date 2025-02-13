سوفت بنك تسجل خسارة فصلية غير متوقعة

تخطط شركة «بايدو» الصينية لإطلاق الجيل القادم من نموذج الذكاء الاصطناعي، خلال النصف الثاني من هذا العام، وفقاً لمصدر مطلع، وذلك في ظل المنافسة المتزايدة من لاعبين جدد مثل DeepSeek، الذين يعيدون تشكيل هذا القطاع.

وذكر المصدر أن النموذج الجديد، Ernie 5.0، والذي يعرف بأنه «نموذج أساسي»، سيشهد «تحسينات كبيرة في القدرات متعددة الوسائط»، دون تقديم تفاصيل حول وظائفه المحددة.

وتشير الأنظمة متعددة الوسائط إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة النصوص والفيديوهات والصور والصوت، ودمجها وتحويلها بين الفئات المختلفة، مثل تحويل النص إلى فيديو والعكس.

وتعد النماذج الأساسية قادرة على فهم اللغة وأداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك إنشاء النصوص والصور والتفاعل باللغة الطبيعية.

يأتي تحديث «بايدو» في ظل سباق الشركات الصينية لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة تنافس OpenAI والشركات الأمريكية الأخرى.

وفي أواخر يناير تسببت شركة DeepSeek الناشئة، ومقرها هانغتشو، في موجة بيع واسعة النطاق لأسهم شركات التكنولوجيا العالمية، بعد إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، أدهش المستخدمين بقدراته في الاستدلال المنطقي، وادعت أنه يتفوق على ChatGPT من حيث التكلفة بشكل كبير.

وكانت «بايدو» أول شركة تكنولوجيا صينية كبرى تطلق روبوت دردشة مشابهاً لـChatGPT تحت اسم Ernie في مارس 2023، لكن على الرغم من البداية القوية تراجع المنتج أمام نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، التي أطلقتها شركات ناشئة، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل علي بابا، وبايت دانس.