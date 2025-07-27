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أعمال

سيئول تكثف دبلوماسيتها لتفادي رسوم أمريكية وشيكة

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وام

أعلن المكتب الرئاسي في سيئول أنه سيكثف جهوده الدبلوماسية عبر سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن الأسبوع القادم، في محاولة لتجنب رسوم جمركية أمريكية وشيكة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، أن هذا الإعلان جاء عقب اجتماع طارئ عقد في سيئول، أمس السبت، برئاسة مدير مكتب السياسات كيم يونغ-بيوم ومستشار الأمن الوطني وي سونغ-لاك، وبمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة، بهدف تنسيق استجابة موحدة قبل الموعد النهائي.

وتهدف المفاوضات الجارية في الولايات المتحدة إلى تخفيف الرسوم المتبادلة الحالية البالغة 25%، وتجنب رسوم إضافية محتملة على صادرات الصلب والسيارات الكورية.

وأشار المكتب الرئاسي إلى أن وزير المالية ووزير الخارجية سيجتمعان مع نظرائهما الأمريكيين الأسبوع المقبل، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في قطاع بناء السفن الذي أبدت واشنطن اهتماما كبيرا به.