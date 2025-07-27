روسيا تبدأ تسيير أول رحلات جوية مباشرة بين موسكو وبيونجيانج منذ عقود

قالت السلطات الروسية إن روسيا ستبدأ اليوم الأحد تسيير رحلات جوية مباشرة للركاب من موسكو إلى بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية، في إطار سعي الحليفين السابقين في الكتلة الشيوعية إلى تعزيز العلاقات بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

وتأتي هذه الخطوة التي تعد أول تشغيل منتظم للرحلات بين العاصمتين منذ منتصف التسعينيات بحسب مدونات طيران روسية بعد استئناف خدمة السكك الحديدية للركاب بين موسكو وبيونجيانج في يونيو حزيران، وهي رحلة تستغرق عشرة أيام.

وستغادر أول رحلة مطار شيريميتيفو الساعة السابعة مساء (16:00 بتوقيت جرينتش)، وفقا لجدول الرحلات في المطار.

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية اليوم الأحد أن الرحلة التي تستغرق ثماني ساعات ستكون بواسطة طائرة من طراز بوينج 777-200 إي آر بسعة 440 راكبا. وأضافت أن أسعار التذاكر بدأت من 44,700 روبل (563 دولارا) وأن تذاكر الرحلة الأولى نفدت سريعا.

ومنحت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) شركة نوردويند إيرلاينز الإذن لتسيير رحلات بين موسكو وبيونجيانج مرتين أسبوعيا، وذكرت وزارة النقل في بيان أن الرحلات ستُسير مبدئيا مرة واحدة شهريا في الوقت الحالي "بهدف بناء طلب مستقر".

وتعد هذه الرحلة الجوية الجديدة أول خط طيران مباشر بين روسيا وكوريا الشمالية إذ كان الخط الجوي الوحيد القائم بين البلدين يتمثل في رحلات شركة إير كوريو الكورية الشمالية إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالمدفعية والصواريخ الباليستية. وتنفي موسكو وبيونجيانج هذه الاتهامات.