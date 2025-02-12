أستراليا ترفض الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز الأربعاء أنّ بلاده لن تردّ على الولايات المتّحدة إذا ما فشل مسعاها في الحصول على "إعفاء" من الرسوم الجمركية التي قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.

ووقّع ترامب مساء الإثنين أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، وذلك اعتبارا من 12 مارس، "دون استثناءات أو إعفاءات".

لكنّ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قال بعد محادثة هاتفية مع ترامب إنّ الرئيس الأمريكي "وافق على النظر في إعفاء" أستراليا من هذه الرسوم "لما فيه مصالح بلدينا".

ولم يستبعد ترامب إمكان استثناء أستراليا من هذه الرسوم، مشيرا إلى أنّها من الدول القليلة التي تستفيد الولايات المتحدة في علاقتها التجارية معها من فائض في الميزان التجاري.

وردّا على سؤال حول ما إذا كانت أستراليا ستتّخذ إجراءات انتقامية في حال رفض ترامب إعفاءها من هذه الرسوم، قال تشالمرز "هذا ليس أمرا نفكّر فيه".

وأضاف "أولوّيتنا هي محاولة الحصول على إعفاء نيابة عن صناعاتنا وعمّالنا هنا في أستراليا".

ولفت الوزير إلى أنّ بلاده هي سادس أكبر منتج للألمنيوم في العالم، وهو معدن يستخدم في كلّ شيء بدءا من أجزاء الطائرات وصولا إلى علب المشروبات.

ويختزن باطن الأرض في أستراليا ثروات ضخمة من الفحم الحجري والغاز والمعادن والعناصر المعدنية، بما في ذلك الحديد.

وتصدّر أستراليا هذه الثروات الطبيعية بالدرجة الأولى إلى الصين.

ووفقا للحكومة، تمثّل الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتّحدة 1% من واردات هذا البلد من الصلب و2% من الألومنيوم.