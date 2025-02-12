الفيدرالي الأمريكي: لن نتعجل في خفض الفائدة​

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، رغم إشادته بزخم النمو الأمريكي، واصفاً سوق العمل بالقوي.

وأقر باول في شهادته أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، أمس، بالتزام مسؤولي السياسة النقدية بخفض التضخم، مشيراً إلى أن صناع السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض الفائدة.

وقال: «السياسة النقدية الآن أقل تقييداً من السابق، والاقتصاد لا يزال قوياً، ولا نحتاج إلى التسرع في تعديل موقف سياساتنا». ويرى أن تسريع تبني السياسة النقدية التيسيرية قد يحول دون تباطؤ التضخم، وفي الوقت نفسه، قد يؤدي تقييدها إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.