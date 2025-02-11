الروبل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 3 أشهر

واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام نظيرتها الأمريكية، وجرى تداول الدولار اليوم دون مستوى 96 روبل ، وذلك للمرة الأولى منذ 12 نوفمبر الماضي 2024.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.47% إلى 95.95 روبل، فيما انخفض سعر صرف العملة الاوربية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.41% إلى 99.17 روبل (الروبل = 100 كوبيك) وكذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8 كوبيكات.

وفي سوق الأسهم تراجع مؤشرا بورصة موسكو في تداولات اليوم بعد ارتفاع قوي تم تسجيله أمسِ الاثنين، حيث انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.65% إلى 2992.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.63% إلى 974.33 نقطة