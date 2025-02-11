بكين تستهدف إضافة 1000 شركة متخصصة في الابتكار خلال 2025

أعلنت بلدية بكين عن تجاوز عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الابتكار حاجز 10 آلاف شركة، وتحقيق إيرادات إجمالية تفوق 1.15 تريليون يوان صيني.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن البلدية أن نتائج برنامج اعتماد وتطوير الشركات المبتكرة خلال الربع الرابع من عام 2024، أظهرت وصول العدد الإجمالي إلى 10.199 شركة، مما يشكل إنجازاً مزدوجاً في تخطي الأهداف الموضوعة للقطاع.

ويأتي هذا التطور في إطار إستراتيجية متكاملة تتبناها بكين لتطوير منظومة اقتصادية تكاملية تجمع بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتعزز الترابط بين مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، ما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتستهدف الخطة المستقبلية للمدينة إضافة 1.000 شركة متخصصة في الابتكار خلال العام الجاري، إلى جانب 100 شركة من الشركات الناشئة الرائدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية وتطوير القوى الإنتاجية بما يدعم مسيرة التصنيع الحديث.

كما أعلنت البلدية إطلاق خطة ثلاثية لتطوير الخدمات المقدمة للشركات، تتضمن إنشاء شبكة خدمية متكاملة من خمسة مستويات، تشمل مراكز خدمة متخصصة، ومناطق صناعية نموذجية، وتجمعات صناعية متميزة، بما يضمن وصول الدعم الحكومي بشكل مباشر وفعال إلى الشركات المستهدفة، وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية.