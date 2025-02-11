ترامب يأمر بوقف سك النقود المعدنية من فئة «بنس»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وجه وزارة الخزانة لوقف سك عملات جديدة من فئة البنس، مشيراً إلى تكلفة إنتاج العملة، التي تبلغ قيمتها سنتاً واحداً.

وقال ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال» الخاص به: «لقد قامت الولايات المتحدة بسك نقود من فئة البنس لفترة طويلة، والتي تكلفنا فعلياً أكثر من سنتين. هذا إهدار حقيقي!». وأضاف: «لقد وجهت وزير الخزانة الأمريكي بوقف إنتاج البنسات الجديدة».

وتركز إدارة ترامب الجديدة بشكل كبير على تقليص التكاليف، مستهدفة وكالات حكومية كاملة وقطاعات واسعة من القوة العاملة الاتحادية لتسريحها.

وكتب ترامب أيضاً: «لننزع الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى وإن كان ذلك بنساً في كل مرة». وبعث ترامب بهذه الرسالة بعد حضوره الشوط الأول من مباراة السوبر بول في نيو أورلينز.