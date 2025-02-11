ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملة الرقمية «البيتكوين» بنحو 1.5 % خلال تعاملات، أمس، في مستهل تعاملات الأسبوع، رغم ضعف الزخم في سوق الأصول المشفرة، حيث تسيطر أجواء فاترة على الأسواق، بسبب رسوم الرئيس ترامب الجمركية.

مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل تنتظر الأسواق هذا الأسبوع أدلة حاسم حول مسار تخفيف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة شهادة جيروم باول أمام الكونغرس، وبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بحوالي 90 مليار دولار إلى إجمالي 3.313 تريليونات دولار، في ظل الانتعاش الحالي في أسعار البتكوين وعملات رئيسية أخرى.

وارتفع سعر العملة الرقمية «البتكوين» 1.5 % إلى 97,962 دولاراً، بينما استقرت الإيثريوم عند 2639.18 دولاراً.

وارتفعت الريبل 2.90 % إلى 2.4087 دولار، وكذلك دوج كوين 3.53 % إلى 25.11 سنتاً، فيما تراجعت عملة «ترامب» الرمزية 6.94 % إلى 16.02 دولاراً على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ إطلاقها في الثامن عشر من يناير الماضي تعد عملة الـ «ميم كوين»، التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي مرتفعة بأكثر من 134 % رغم عمليات البيع بغرض المضاربة، التي تعرضت لها بعد تنصيب «ترامب» رسمياً.